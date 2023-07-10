«ИИ еще не может решить все проблемы клиента», – Александр Ведяхин

Проблема в отсутствии эмоций, передают «Известия» слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Доля принятия решений по выдаче кредита искусственным интеллектом по физическим лицам – 99,9%. По, так называемым простым, корпоративным кредитам в 81% случаев решение принимает искусственный интеллект. Это данные по количеству сделок. По объему меньше.

«Эмоциональный интеллект – большая задача, которая стоит перед ИИ. Сейчас он в этом направлении развивается, но пока не очень получается. Это следующий шаг, который должен будет сделать искусственный интеллект. Пока же, и правда, виртуальные помощники скорее ориентированы на факты и сухое общение, им пока сложно дается понимание эмоций», – говорит Александр Ведяхин.

По его словам, аналог ChatGPT от Сбера – GigaChat будет иметь большой эмоциональный модуль, благодаря которому сможет и поддерживать разговор, и помнить предыдущую беседу. Будет понимать эмоциональное состояние человека, сможет рассказать шутку и, что самое главное, воспринять шутку человека.