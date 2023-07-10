Предложение жилья на рынке аренды снизилось вдвое

Эксперты ожидают повышения осенью на 10-15%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.

В городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях предложение арендного жилья за год сократилось на 53%, за последний месяц – на 15%, сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

С начала 2023-го показатель уменьшился на 37%.

«Число лотов, доступных для аренды, снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов, – сказал Алексей Попов. – Обычно с декабря по март объем предложения растет, и лишь затем начинается его сокращение».