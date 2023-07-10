За полгода банкротами стали 163 тыс. физлиц

Это на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го, сообщили «Известиям» в Федресурсе.

При этом темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться. Для сравнения, в январе-июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тыс. до 121,3 тыс.), а за шесть месяцев 2021 года к пандемийному 2020-му – в 2,1 (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

По итогам шести месяцев 2023 года в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва.

В этих регионах их число достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.). Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, оставшиеся – конкурсные кредиторы и ФНС, отмечается в материалах.