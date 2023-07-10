Субсидии на жилье есть лишь для четверти молодых семей

Из 144,5 тыс. желающих поддержку получат только 32,8 тыс. заявителей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

В России полные семьи до 35 лет или же один родитель с детьми могут рассчитывать на субсидию от государства при покупке жилья. До 2025 года правительство реализует программу «Молодая семья»: по ней россияне могут частично компенсировать свои затраты.

Однако сейчас в стране возникли большие очереди на получение этой льготы.

По данным Минстроя, в 2022 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья предоставлены 14 291 семье. В период с 2023 по 2025 год еще 32 850 молодых семей улучшат свои жилищные условия в рамках программы. При этом на 1 января 2023 года общее число претендующих на эту помощь достигло 144,5 тыс. семей, добавили в министерстве.