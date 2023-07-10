Распределение студентов медвузов предложили возобновить в Госдуме

Среди самых дефицитных специальностей – анестезиолог-реаниматолог, невролог, психиатр и офтальмолог, сообщили «Известиям» в профильном комитете парламента.

Врачи выходят на пенсию, утекают в частные клиники, в более щедрые на выплаты регионы, а заменить их некем. Решением проблемы может стать и унификация системы оплаты труда медработников, но соответствующий пилотный проект правительства для семи регионов стартует лишь в 2025 году.

Госдума РФ рассматривает возможность возвращения к практике распределения выпускников медвузов. Об этом рассказал зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

– На днях мы обсуждали самые острые проблемы в здравоохранении с министром Михаилом Мурашко в рамках его подготовки к национальному докладу в Госдуме. На втором месте после недофинансирования – кадровый вопрос. Некоторые цифры свидетельствуют об улучшении укомплектованности медорганизаций, но мы знаем, что они больше связаны с документами, чем с реальными переменами, – когда в учреждениях уменьшается количество ставок и укомплектованность растет по факту. В своих же регионах депутаты видят, что ситуация прогрессивно ухудшается. Нужны срочные меры, – сказал депутат.