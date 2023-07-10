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5,4 млн рублей стоит самая дешевая квартира в новостройке Москвы

Она находится в границах МКАД. Об этом «Известиям» сообщили аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO.

Лот площадью 23 кв. м в районе Люблино стоит 5,4 млн рублей.

«Сейчас в экспозиции на рынке недвижимости Москвы присутствует достаточный объем квартир-студий, которые можно приобрести за 5,4-6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был выше – от 5,5 млн до 6,5 млн рублей», – сказали эксперты.

Минимальная стоимость жилого квадратного метра на рынке первичной недвижимости составляет 162 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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