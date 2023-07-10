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Органические фрукты из Китая появятся в России к 2025 году

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Россия ведет переговоры с Китаем, Индонезией, Саудовской Аравией и Катаром о взаимном признании сертификатов органического производства, рассказали «Известиям» в Роскачестве.

Как только процесс завершится, в РФ смогут ввозить чистые продукты из этих государств, а отечественная органика начнет продаваться по указанным направлениям без повторной процедуры сертификации. Это может произойти уже в 2025 году.

Отечественный закон об органической продукции опирается на мировую практику и контролирует соблюдение принципов чистого сельского хозяйства по всей цепочке производства – от земли до полки. Поэтому Россия может претендовать на признание своих органических стандартов в других государствах. В перспективе покупатели из этих стран легко смогут рассчитывать на отечественный товар, который не содержит пестицидов, антибиотиков, ГМО и других веществ, не присущих органическому производству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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