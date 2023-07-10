Названа улица Москвы с самой дорогой вторичкой

Эксперты Skolkovo Realty – брокерской компании на рынке элитной недвижимости Москвы – проанализировали объем предложения квартир на вторичном рынке столицы с ценой за 1 квадратный метр свыше миллиона рублей.

В июле 2023 года на вторичном рынке Москвы продается 2260 квартир с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей. За год – с июля 2022 года – количество таких предложений в столице выросло на 10,89% или на 222 объекта.

Сейчас самой дорогим местом столицы по числу квартир с квадратным метром дороже 1 млн рублей является улица Усачёва. В этой части Москвы количество таких объектов составляет 216 лотов или 9,56% от всех подобных объектов. В июле прошлого года в этой части Москвы продавалось 247 подобных объектов.

Вторым местом столицы по количеству продаваемых квартир с ценой квадрата более 1 млн рублей стала улица Ефремова. В этой части столицы сейчас продаётся 114 подобных квартир. В прошлом году с таким адресом продавалось 121 объект.

Улицей с максимальным ростом числа квартир в продаже, где цена за 1 кв. превышает отметку в 1 млн рублей, стала Мосфильмовская. Сейчас в этой части Москвы продаётся 80 квартир с таким ценником. За год объем такого предложений увеличилось на 54 единицы.

Кроме того, значительный рост был отмечен на Казарменном переулке, где за год прибавилось 38 подобных объектов в продаже. Сейчас с таким адресом продаётся 53 квартиры с ценой за 1 кв. м. более 1 млн рублей.