«Слата» отметила День семьи, любви и верности в Иркутске

Сеть супермаркетов провела праздник для жителей Иркутска в честь Дня семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля.

На площади у Александра III можно было сфотографироваться в тематических локациях, потанцевать и попеть под живую музыку, освежиться летним лимонадом в специальном «Слата-баре», поучаствовать в конкурсах всей семьей и вернуться домой с подарками.

В пятницу, накануне Дня Петра и Февронии, чья любовь и легла в основу торжества, горожане вместе со «Слатой» отмечали возле памятника Александру III.

Начался праздник с того, что маленьких иркутян ждали аниматоры и познавательная программа. Дети могли получить сладкие подарки за участие в конкурсах от веселого и зажигательного ведущего – Евгения Тюремова.

Любители интеллектуальных конкурсов смогли принять участие в разгадывании кроссворда, посвященного истории Иркутска. За каждое разгаданное слово участник получил приз.

Организована и творческая площадка с возможностью создать авторскую ромашку и поместить ее на фотозону. Гости этой площадки с удовольствием вырезали цветы, добавляли в центр солнечную серединку, ставили на лепестках свой автограф, а затем приклеивали получившийся живой смайлик на поле фотозоны.

Финальный аккорд – селфи или семейное фото на фоне множества авторских ромашек. Конечно, в такой день было множество парных конкурсов – песни о семье и любви, парные танцы, игра в гляделки и многое другое.

Специально на площадке работал «Слата-бар», в котором каждый желающий мог бесплатно угоститься освежающими лимонадами и смузи, отведать фирменные блинчики и попробовать бургеры из новой линейки, а из новинок мексиканской кухни – бонито-роллы, федерико-роллы в лаваше.

Символичным стало и то, что на празднике отметились и молодожены, которые выбрали для регистрации брака красивую и значимую дату для их жизни.

Как отметили работники ЗАГСов региона, желающих оформить свои отношения в день Петра и Февронии в этом году почти 300 пар. В Иркутске в этот день было создано 80 новых семей. Фотографии возле памятника Александру III и в фотолокациях «Слата» и «Чери Кузьмиха» останутся им на долгую память. На празднике сделали специальное место для поцелуев.