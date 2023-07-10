Почему в России сложно получить льготный кредит на строительство дома?

По итогам прошлого года объем выданных кредитов на покупку и строительство загородных домов в России вырос примерно в три раза, что стало возможным во многом благодаря появлению льготных ипотечных программ на ИЖС. Несмотря на это рынок загородной недвижимости пока не восстановился, а получить льготный кредит на строительство дома для россиян остается не такой простой задачей. С какими сложностями они сталкиваются, и что мешает развитию сегмента, рассказали специалисты компании «ТСН Недвижимость».

Как отмечают риелторы, льготная ипотека на ИЖС сегодня вполне доступна, число банков, выдающих такие кредиты, и количество ипотечных программ растет. Однако потенциальный заемщик должен быть готов к разнообразным ограничениям и специфическим условиям, которые могут очень сильно усложнить процесс строительства дома.

Абсолютное большинство покупателей на рынке загородной недвижимости сегодня хотят ипотеку по максимально выгодным ставкам, но семейная и ИТ-ипотека, по которым предусмотрены самые низкие проценты, недоступны для тех, кто хочет строить дом самостоятельно. К их помощи можно прибегнуть только в том случае, если дом будет возводить аккредитованная строительная компания, а работа через нее автоматически удорожает строительство в 1,5-2 раза как минимум, что сразу нивелирует выгоду от низкой ставки.

Ипотечные программы со льготными ставками, с помощью которых можно построить дом своими силами, существуют в ряде банков, но и у них есть свои нюансы.

«У большинства банков не предусмотрена возможность получения всей суммы льготного кредита сразу, его выдают траншами. Построил фундамент – получил 2-3 млн, возвел стены – получил еще 2-3 млн и т. д. В «Сбере», например, есть программа, по которой можно получить кредит до 12 млн рублей одним траншем, однако для этого необходимо на время строительства предоставить дополнительного поручителя либо залог в виде другого объекта недвижимости. Получается, что фактически хорошие программы льготной ипотеки на ИЖС есть, но предложений, когда без лишних ограничений можно получить весь кредит, а затем строить то и так, как хочется, на рынке просто не существует», – отметил Андрей Галкин, руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость».

Еще одно ограничение – максимальный срок строительства. С подрядчиком сегодня можно строить дом 24 месяца, а самостоятельно – 12 месяцев. При этом только хороший фундамент должен отстояться 4-6 месяцев, а если столько ждать, то наступит зима, когда строительство невозможно.

Также очень большая проблема с ипотекой в сфере ИЖС – оценка дома. Оценочные компании, аккредитованные у банков, часто перестраховываются и занижают стоимость строительства.

«Это вполне можно объяснить, так как на рынке довольно много разнообразного предложения. Есть подрядчики, которые строят качественные дома из газобетона, и продают их по нижней границе рынка, условно до 12 млн, а есть те, кто строит каркасный дом невысокого качества за 6 млн. Поэтому, когда оценщики проводят анализ стоимости, они часто не углубляются в детали строительства, качество использованных материалов и занижают стоимость. В итоге – для строительства дома людям приходится где-то искать дополнительные средства», – добавил Андрей Галкин.