Дороги, размытые во время дождей, заканчивают восстанавливать в Иркутской области

Ранее губернатор поручил восстановить подтопленные участки за три дня.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Восстановление межмуниципальных дорог, которые размыло во время обильных дождей, завершается в Иркутской области. Работа идет по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которое было дано во время заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области была поставлена задача восстановить транспортное сообщение с территориями, пострадавшими во время паводка. Дожди завершились в пятницу, по прогнозу синоптиков, в начале недели должны снова начаться. На восстановление поврежденных участков у дорожников было всего два дня. Рад, что работы выполнены, – сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 10 июля, транспортное сообщение восстановлено со всеми территориями. В настоящий момент силами подрядной организации проводятся дорожно-восстановительные работы в трех районах. В Тулунском районе на автодороге регионального значения Гадалей – Здравоозерный – Уйгат на втором, шестом и 58 километрах. В Черемховском районе работы идут на участках автодороги Новосибирск – Бельск – Поморцево в районе деревни Лохово, в Усольском районе на дороге Сосновка – Белогорск. Все работы будет выполнены до конца рабочего дня.