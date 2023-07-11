Лесной дух, рыба и черепаха поселились на набережной. Подведены итоги фестиваля скульптур из соломы в Иркутске

На бульваре Гагарина в Иркутске за неделю появилось десять арт-объектов из соломы. Конкурсные работы фестиваля скульптур «Энергия лета» от энергохолдинга Эн+ останутся там до конца августа.

Фото: Rufus Media и Евгения Михайлова

С 1 июля мастера из Иркутской области, Пермского края, Рязани и Омска трудились над созданием объектов из соломы, образы которых были сгенерированы нейросетями по заданиям художников.

На скульптуры ушло почти два КамАЗа соломы и 20 километров бечевки.

Каждый объект на площадке неразрывно связан с природой и окружающей средой. Результаты труда и творческой мысли художников оценило жюри.

Победителем фестиваля стала работа «Дух леса» Алексея Васюкова из Пермского края. По словам автора, это добрый волшебник, оберегающий хрупкий мир вокруг нас. Он символизирует гармонию между человеком и природой.

Второе место у скульптуры «Культурная рыба» Георгия и Тимура Чантурия из Утулика. Как рассказали мастера, их герой с изысканными манерами не терпит, когда кто-то оставляет после себя мусор.

Третьей на фестивале стала работа омички Ольги Морозовой. Скульптура огромной черепахи под названием «Мой дом» символизирует мир внутри, который мы несем с собой как черепаха свой панцирь.

Работы фестиваля останутся на набережной Ангары до конца лета. Вход в арт-пространство свободный, чтобы все желающие смогли увидеть скульптуры мастеров и сделать фото.

Фото: Rufus Media и Евгения Михайлова

– Мне выпала огромная честь присутствовать на этом необычном фестивале «Энергия лета» от Эн+. Это действительно событие для города. Здесь собрались скульпторы из разных городов России, которые впервые работали с этим необычным материалом. Их арт-объекты – это большая энергия и сила, а солома как материал обладает особой теплотой. Я с удовольствием приглашаю всех жителей и гостей города посетить этот фестиваль, чтобы оценить глубину каждой работы. В наше короткое лето нужно наслаждаться каждым днем, и подобные мероприятия дают возможность увидеть что-то новое, – Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.

– Мы рады, что с помощью подобных фестивалей искусств можем нести эстетику и стиль в регионы. Солома – уникальный природный материал, с которым работают очень немногие. И для большей части участников этот опыт стал настоящим прорывом. Благодаря партнерам и скульпторам со всей России удалось открыть первое в стране арт-пространство подобного рода, – Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.