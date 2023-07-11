Лесной дух, рыба и черепаха поселились на набережной. Подведены итоги фестиваля скульптур из соломы в Иркутске

На бульваре Гагарина в Иркутске за неделю появилось десять арт-объектов из соломы. Конкурсные работы фестиваля скульптур «Энергия лета» от энергохолдинга Эн+ останутся там до конца августа.
С 1 июля мастера из Иркутской области, Пермского края, Рязани и Омска трудились над созданием объектов из соломы, образы которых были сгенерированы нейросетями по заданиям художников.
На скульптуры ушло почти два КамАЗа соломы и 20 километров бечевки.
Каждый объект на площадке неразрывно связан с природой и окружающей средой. Результаты труда и творческой мысли художников оценило жюри.
- Победителем фестиваля стала работа «Дух леса» Алексея Васюкова из Пермского края. По словам автора, это добрый волшебник, оберегающий хрупкий мир вокруг нас. Он символизирует гармонию между человеком и природой.
- Второе место у скульптуры «Культурная рыба» Георгия и Тимура Чантурия из Утулика. Как рассказали мастера, их герой с изысканными манерами не терпит, когда кто-то оставляет после себя мусор.
- Третьей на фестивале стала работа омички Ольги Морозовой. Скульптура огромной черепахи под названием «Мой дом» символизирует мир внутри, который мы несем с собой как черепаха свой панцирь.
Работы фестиваля останутся на набережной Ангары до конца лета. Вход в арт-пространство свободный, чтобы все желающие смогли увидеть скульптуры мастеров и сделать фото.
– Мне выпала огромная честь присутствовать на этом необычном фестивале «Энергия лета» от Эн+. Это действительно событие для города. Здесь собрались скульпторы из разных городов России, которые впервые работали с этим необычным материалом. Их арт-объекты – это большая энергия и сила, а солома как материал обладает особой теплотой. Я с удовольствием приглашаю всех жителей и гостей города посетить этот фестиваль, чтобы оценить глубину каждой работы. В наше короткое лето нужно наслаждаться каждым днем, и подобные мероприятия дают возможность увидеть что-то новое, – Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.
– Мы рады, что с помощью подобных фестивалей искусств можем нести эстетику и стиль в регионы. Солома – уникальный природный материал, с которым работают очень немногие. И для большей части участников этот опыт стал настоящим прорывом. Благодаря партнерам и скульпторам со всей России удалось открыть первое в стране арт-пространство подобного рода, – Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.