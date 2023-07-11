Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве дамбы в Нижнеудинске

Работы все еще не приняты заказчиком.

Согласно данным прокуратуры, работы по госконтракту до настоящего времени не приняты. Контроль заказчиком при выполнении строительных работ носил несистемный характер, а их качеству не дана надлежащая оценка.

В связи с выявленными нарушениями в сфере закупок для государственных нужд прокуратура внесла представления в адрес ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» (заказчик) и АО «Дорожная служба Иркутской области» (подрядчик), в том числе с постановкой вопроса оперативного выяснения причин сложившейся ситуации.

Устранение нарушений находится на контроле. Надзорные мероприятия продолжаются, при наличии оснований будет принят комплекс дополнительных мер реагирования.