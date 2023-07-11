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Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей налогов в 2022-м

В сравнении с данными на начало прошлого года он увеличился на 27,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике.

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По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе.

Для сравнения – дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей.

В заключении комитета отмечается, что задолженность увеличивается:

  • по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями;
  • по налогу на прибыль организаций в связи с доначислениями по результатам налоговых проверок;
  • по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами;
  • по платежам за пользование природными ресурсами, преимущественно в части НДПИ на нефть в связи с неуплатой рядом компаний текущих платежей и вступлением в силу решений по результатам контрольных мероприятий.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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