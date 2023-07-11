Систему водоотведения обновят в Иркутске

В соответствии с программой в муниципалитете будет проведена реконструкция напорного трубопровода от канализационной насосной станции №21 до Космического проезда с модернизацией КНС «Нижний Бьеф». Общая протяженность замененных инженерных сетей составит 8,4 км. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 2,8 млрд рублей. В июне ППК «Фонд развития территорий» одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки, в итоге 1,7 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета.

– Главная задача программы – повысить качество коммунальных услуг потребителям региона, особый акцент сделан также на надежности предоставляемых услуг и снижении аварийности. Федеральная поддержка очень важна для достижения поставленных целей, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Уже заключен договор между Фондом и регионом о предоставлении финансирования на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В ближайшее время ожидается перечисление аванса для выполнения работ.

Ранее проект программы Иркутской области был одобрен президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Оператором новой масштабной программы модернизации в регионах страны является ППК «Фонд развития территорий».