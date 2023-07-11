Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, обвиняют в терроризме и причинении ущерба в миллион рублей

Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222-223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).

По версии следствия, 26-летний житель Усть-Илимска пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата с обрезом в рюкзаке. В какой-то момент он подошел к выступавшему и три раза выстрелил в него. Затем обвиняемый разлил горючую жидкость и поджег. При попытке покинуть здание его задержали сотрудники Росгвардии. В результате учреждению причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.