Долларовая цена новостроек Москвы достигла полуторагодового минимума

Сейчас «квадрат» оценивают в 6,6 тыс. долларов – это на 29% меньше, чем год назад. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Optima Development.

«Текущий курс рубля к доллару – самый выгодный для покупателей с валютными сбережениями за последние полтора года. Предыдущая удачная возможность конвертировать валютные сбережения в недвижимый актив была в марте 2022 года», – рассказали эксперты.

Как пояснили аналитики, тогда курс доллара достигал отметки в 104 рубля, а за 1 кв. м в премиальной новостройке можно было заплатить в среднем $5,9 тыс. (617 тыс. рублей).