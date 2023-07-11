Опубликованы результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 6 месяцев 2023 года

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы подводим итоги первой половины 2023 года. С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. Июнь стал сильным завершением полугодия. Мы перешагнули отметку в 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера – в июне мы заработали 138,8 млрд руб. чистой прибыли».

Количество розничных клиентов составило 107,2 млн человек, прибавив 0,3 млн за месяц, а число активных корпоративных клиентов превышает 3 млн компаний.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 80 млн человек (+1,5 млн с начала года), а ежедневных пользователей (DAU) – 41,4 млн. Соотношение DAU/MAU сохраняется на уровне около 52%.

Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн (+0,4 млн с начала года).

Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, с начала года – на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано почти 720 млрд руб. – максимальный уровень за всю историю Сбера.

Ключевым драйвером остается ипотека – рост портфеля жилищных кредитов ускорился до 2,8% за месяц, а объем превысил 8,5 трлн руб. (+14% с начала года).

В первом полугодии банк выдал 558 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. – в 1,8 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Портфель потребительских кредитов вырос на 2% за месяц и на 8,3% с начала года. Объем выдач в июне остался на высоком уровне – около 320 млрд руб.

Портфель кредитных карт на конец июня составил 1,3 трлн руб. В июне рост портфеля ускорился до 2,7%, а рост с начала года составил 14%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,9% в июне (+1,4% без учета валютной переоценки), рост за первое полугодие составил 11% (+6,5% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано более 1,5 трлн руб.

Качество кредитного портфеля немного улучшилось в июне за счет корпоративного портфеля – доля просроченной задолженности снизилась с 2,3% до 2,2%.

Средства физических лиц приблизились к 20 трлн руб.: в июне прирост ускорился до 3,7% (+3% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 8,4% (+6,3% без учета валютной переоценки).

Сбер расширил список иностранных валют, в которых физические лица могут открыть счет – с июня клиентам стали доступны счета в индийских рупиях.

Средства юридических лиц выросли на 4,4% за последний месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и на 8,2% с начала года (+3,5% без учета валютной переоценки) до 9,4 трлн руб.

Чистый процентный доход за 6 месяцев 2023 вырос на 41,4% г/г до 1,064 трлн руб. Ускоренный рост доходов год к году обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года.

Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2023 увеличился на 18,2% г/г до 322,7 млрд руб. за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В июне чистый комиссионный доход вырос на 22,9% г/г до 58,2 млрд руб.

Седьмой год подряд Сбер был признан крупнейшим эквайером Европы. Также Сбер впервые вошел в тройку лидеров рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 6 месяцев 2023 составили 344,9 млрд руб. В июне существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за первое полугодие составила 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Операционные расходы выросли за 6 месяцев 2023 на 24% г/г до 372 млрд руб. Динамика операционных расходов обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,2% за 6 месяцев 2023.

В июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала существенное положительное влияние на финансовый результат банка.

Сбер заработал 138,8 млрд руб. чистой прибыли в июне, рентабельность капитала за месяц составила 28,9%.

Чистая прибыль Сбера за 6 месяцев 2023 составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.

Величины базового и основного капитала не изменились за месяц и составили 4,4 и 4,5 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,7% за счет заработанной прибыли и составил 5,4 трлн руб. на 1 июля 2023 года.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11% и 11,3% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за первое полугодие 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли отчетного периода текущего года на нормативы базового и основного капитала составляет около 1,5 пп.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,6% на 1 июля 2023 года.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).