Минимальный срок для получения льгот по ИИС третьего типа будут увеличивать постепенно

Минфин решил постепенно вводить 10-летний срок для получения льгот по новым ИИС, рассказали Forbes два источника.

Срок действия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа, необходимый для получения налоговых льгот, первые три года после их введения может составить пять лет. Эти договоренности были достигнуты на совещании Минфина с участниками фондового рынка в конце июня.

Затем, по их словам, предполагается ежегодно увеличивать этот срок на один год или больше – в зависимости от того, насколько механизм будет пользоваться популярностью. Теперь эти договоренности предполагается обсудить в Госдуме, дата обсуждения еще не назначена, рассказали собеседники Forbes.