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121 млн рублей направят на берегоукрепление в городе Байкальске

Строительство берегоукрепления запланировано на 2025-2026 годы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Из резервного фонда правительства в Иркутскую область направят 12,3 млн рублей на берегоукрепление озера Байкал в Байкальске. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Мероприятия по берегоукреплению озера Байкал проведут в рамках программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Документ предусматривает разработку проектно-сметной документации, эта работа должна быть завершена в 2024 году.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, главная задача проекта – обеспечить защиту населения и значимых объектов города от негативного воздействия вод озера Байкал.

– Строительство берегоукрепления будет идти в два этапа: от устья реки Солзан до устья реки Харлахта и от устья реки Харлахта до устья ручья Красный, общая протяженность берегоукрепления составит 2,8 километра. Эти технические решения помогут обеспечить надежную защиту береговых участков и предотвратить их разрушение, – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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