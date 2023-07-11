Как мировая экономика связана с рынком недвижимости США?

По итогам апреля цены на жилье в штатах снизились. Впервые за 11 лет, сообщают «Известия».

Индекс Кейса-Шиллера (медианная стоимость жилья в 20 крупнейших агломерациях США) по итогам апреля упал на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это первое снижение индекса с 2012-го. Более свежие данные Национальной ассоциации риелторов показали, что в мае падение продолжилось и даже ускорилось, составив 3,2%, фиксируясь по всем видам жилья, – как домам на одну семью, так и квартирам. На первый взгляд ситуация выглядит так, что американский рынок жилья начал охлаждаться после беспрецедентного периода роста.

Но это иллюзия. Падение цен в апреле и мае по отношению к тем же месяцам 2022-го отражает эффект низкой базы.

Рынок жилья в США – ключевой для оценки состояния экономики и основа финансовой системы. Решения о повышении ставки ФРС также принимает, оглядываясь на показатели этого рынка. На данный момент можно констатировать, что охладить его не удалось даже повышением базовой ставки на максимальные за почти 20 лет 5,25%. Следовательно, есть все основания повышать ставку и дальше, а нынешний цикл ее увеличения далек от завершения.