Объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

С начала года около 1,3 тысяч самозанятых получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

По данным ВТБ, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области – здесь ВТБ проводит примерно каждую пятую ипотечную сделку с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

«Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов. ВТБ за счет перехода на новые IT-системы существенно улучшил условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. Сейчас в нашем банке ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий клиентов в рамках всех программ. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку ВТБ вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

«С ВТБ самозанятые могут решить большинство своих вопросов – пройти быструю регистрацию в ФНС за 2 минуты, настроить автоматическую регистрацию дохода, подключить кредитные продукты и воспользоваться выгодными бизнес-сервисами для развития своего дела. Количество пользователей сервисом с момента запуска выросло уже в 5 раз и мы уверены, что эта цифра будет только расти – как за счет привлекательности самозанятости, так и благодаря непрерывному развитию сервисов и продуктов для этого сегмента в банке», - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

В 2023 году ВТБ сфокусировался на расширении спектра продуктов для самозанятых, в том числе – в рамках розничного бизнеса. В феврале для этой категории клиентов банк перезапустил ипотеку, в 1,5 раза увеличив доступную сумму средств и смягчив требования. В апреле ВТБ также запустил для россиян, работающих на себя, выдачу кредитов наличными.