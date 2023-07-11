Власти рассказали, когда появится электронная очередь на паром до Ольхона

Ввести электронную очередь на паром, который доставляет людей и машины с материка до острова Ольхон и обратно, хотят в Иркутской области. Когда технология будет внедрена, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

«В этом году планируем разработать программное обеспечение для регистрации участников дорожного движения, планирующих выезд на остров. <…> Со следующего туристического сезона она планируется к запуску», – рассказал глава Приангарья.

Он также добавил, что над разработкой трудится проектная группа минтранса. Планируется организация движения в границах мест ожидания и погрузки и создание участков скопления транспорта, ожидающего свою очередь на переправу. Более того, принято решение о необходимости создания дополнительной полосы движения.

В настоящее время на переправе работают три парома: в среднем в пик сезона они перевозят до 4 тысяч человек и тысячи автомобилей в день. При наибольшей загрузке паромы работают и ночью, стараясь транспортировать всех прибывших. Из-за большого потока желающих добраться до острова скапливаются большие очереди – электронная система должна решить эту проблему.