«Ручьи могут превратиться в неуправляемую стихию»: в Приангарье спрогнозировали непогоду

Непогода застанет врасплох жителей Слюдянского района Иркутской области в ближайшие сутки – в регионе будут наблюдаться неблагоприятные явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

«В ближайшие сутки в Слюдянском районе ожидаются сильные дожди, ливни. При выпадении осадков в реках возможен резкий подъем уровней воды. Даже небольшие ручьи могут превратиться в опасную неуправляемую стихию», – предупредили в ведомстве.

12 июля ночью на указанной территории и днем по области местами ожидаются, помимо мощных осадков, усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, грозы.

В южном Прибайкалье сохраняются условия для схода селей, ввиду чего туристам советуют отложить походы в горы.