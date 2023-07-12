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«Ручьи могут превратиться в неуправляемую стихию»: в Приангарье спрогнозировали непогоду

Непогода застанет врасплох жителей Слюдянского района Иркутской области в ближайшие сутки – в регионе будут наблюдаться неблагоприятные явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

«В ближайшие сутки в Слюдянском районе ожидаются сильные дожди, ливни. При выпадении осадков в реках возможен резкий подъем уровней воды. Даже небольшие ручьи могут превратиться в опасную неуправляемую стихию», – предупредили в ведомстве.

12 июля ночью на указанной территории и днем по области местами ожидаются, помимо мощных осадков, усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, грозы.

В южном Прибайкалье сохраняются условия для схода селей, ввиду чего туристам советуют отложить походы в горы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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