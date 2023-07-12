Население Иркутской области стареет и сокращается – статисты

Специалисты Иркутской области подсчитали, как изменились показатели, связанные с населением региона, – результаты исследования есть у SIA.RU.

«Население Приангарья, быстро прираставшее в пору бурного индустриального развития, в течение трех межпереписных периодов сокращается. Правда, снижение замедляется, за последние 11 лет потери составили 2,4%», – уточнили эксперты.

Они также выяснили, что в последние годы усиливается численное женское доминирование. Также из-за возросшей продолжительности жизни и недостаточной рождаемости население в целом стареет, вследствие чего растет демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

По информации Иркутскстата, замечены и нежеланные сдвиги в семейном положении – имеется увеличение доли вдовых и разведенных жителей Приангарья.

«Возросла доля домохозяйств, состоящих из одного человека, так сказывается тяга молодых к самостоятельной жизни, отдельно от родителей, что стало возможным, благодаря ипотечному кредитованию», – заметили специалисты.

Они также отметили растущий образовательный уровень населения и многодетность, которая стала частым явлением в общем числе семей с детьми.

Что касается количества населения, то на территории Приангарья проживают 2,4 млн человек – такие данные были получены во время переписи 2021 года.