Население Иркутской области стареет и сокращается – статисты

Специалисты Иркутской области подсчитали, как изменились показатели, связанные с населением региона, – результаты исследования есть у SIA.RU.
«Население Приангарья, быстро прираставшее в пору бурного индустриального развития, в течение трех межпереписных периодов сокращается. Правда, снижение замедляется, за последние 11 лет потери составили 2,4%», – уточнили эксперты.
Они также выяснили, что в последние годы усиливается численное женское доминирование. Также из-за возросшей продолжительности жизни и недостаточной рождаемости население в целом стареет, вследствие чего растет демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
По информации Иркутскстата, замечены и нежеланные сдвиги в семейном положении – имеется увеличение доли вдовых и разведенных жителей Приангарья.
«Возросла доля домохозяйств, состоящих из одного человека, так сказывается тяга молодых к самостоятельной жизни, отдельно от родителей, что стало возможным, благодаря ипотечному кредитованию», – заметили специалисты.
Они также отметили растущий образовательный уровень населения и многодетность, которая стала частым явлением в общем числе семей с детьми.
Что касается количества населения, то на территории Приангарья проживают 2,4 млн человек – такие данные были получены во время переписи 2021 года.