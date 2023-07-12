Иркутск вошел в топ-15 городов РФ с наиболее устойчивым развитием

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт» дали ESG-оценку российским городам на фоне изменившихся в 2022 году макроэкономических и геополитических условий: в топ-15 по устойчивому развитию попал Иркутск, рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время исследования был проведен анализ по трем блокам, главный из которых социальный. В нем учитывали соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума региона, средний размер начисленных пенсий, обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях образования и другое.

Второй блок включал экологическую составляющую: здесь оценивали долю расходов местного бюджета и затраты на охрану окружающей среды, площадь зеленых насаждений, комплексный индекс загрязнения атмосферы, класс и разряд качества воды.

Третьим направлением исследования стала оценка качества управления. Были проанализированы дисциплина исполнения бюджета, объем и динамика отгруженных товаров собственного производства на душу населения, удельный вес инвестиций в основной капитал, объемы ввода жилья, стратегия социально-экономического развития.

Лидирующие позиции заняли города, у которых все три компонента находятся на высоком уровне, что доказывает тесную связь всех процессов: качественное управление и, как следствие, высокие результаты по решению социальных и экологических проблем.

В топ-15, кроме Иркутска, попали Благовещенск, Кемерово, Краснодар, Мурманск, Нарьян-Мар, Салехард, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов и другие.