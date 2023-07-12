Иркутская область вошла в десятку регионов с самым кредитоспособным населением

Самое кредитоспособное население России проживает в ЯНАО, Москве и на Чукотке, пишут «Известия» со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

ЯНАО, Москва и Чукотка возглавили тройку лидеров с самым кредитоспособным населением в стране. Именно в этих субъектах проживают россияне, большая часть доходов которых свободна от долговых обязательств.

Также в первую десятку вошли НАО, Магаданская область, ХМАО, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области. Последние два региона поделили 10-ю строчку.

Во второй десятке Красноярский, Камчатский края, Кемеровская, Московская области, Татарстан, Амурская область, Коми, Забайкальский край, Ленинградская и Липецкая области. В третьей – Белгородская, Томская, Челябинская области, Хабаровский край, Хакасия, Крым и Тульская область (поделили 26-ю строчку), Свердловская, Калужская области, Севастополь и Астраханская область.

Замыкают топ Приморский край, Архангельская и Самарская области (у этих двух регионов 32-е место), Бурятия, Башкирия, Ингушетия и Новгородская области (поделили 35-ю строчку).