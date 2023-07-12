Россияне сняли 100 млрд рублей во время мятежа Пригожина

Общий отток ликвидности в июне составил 500 млрд рублей.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб., из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23–25 июня. Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками», – говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике.

Напомним, что 24 июня генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.