Торговый баланс России ушел в минус

Вчера Банк России представил оценку платежного баланса, согласно ей, профицит за первый месяц лета составил минус 1,4 млрд долларов. Это следует из оценки ключевых агрегатов платежного баланса ЦБ, которую изучил РБК.

Показатель, отражающий интегральную оценку всех операций российских резидентов с нерезидентами, продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа пандемического 2020 года – тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне $1,4 млрд.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», – подчеркнул регулятор.

Российская валюта начала резко ослабевать в конце июня, а на торгах 6 июля обновила очередной годовой минимум: курс доллара на Московской бирже достигал 93 руб., а курс евро – 102 руб.

Динамика курса рубля главным образом определяется сальдо внешней торговли, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года [$30,2 млрд], то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», – отмечала она.