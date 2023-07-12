Энергетики готовы досрочно подключить пять соцобъектов в Иркутском районе к электроснабжению

Компания Эн+ выполнила все необходимые работы для подключения к электросетям пяти социальных объектов в Иркутском районе и одного в Боханском. Об этом рассказали в пресс-службе энергохолдинга.

Строящийся детский сад в Усть-Куде. Фото с сайта irk.sibdom.ru

Это новые школы на 352 учащихся в Дзержинске и 250 – в деревне Тихоновка, детский сад на 145 мест в Усть-Куде, а также пищеблоки уже действующих школ в Хомутово и Урике на 2500 человек.

Кроме того, все готово для техприсоединения нового дома культуры в Хомутово – самого большого в Иркутском районе, его зрительный зал сможет одновременно принять 360 местных жителей. Примечательно, что во всех случаях энергетики обеспечили возможности для подключения досрочно, то есть раньше сроков, указанных в договорах.

Напомним, в прошлом году к электросетям подключено несколько объектов здравоохранения в Иркутском районе. Свет появился в новых фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Столбова, Егоровщине, Баруе и Позднякова, а также в амбулатории Куды и микрорайона Березовый. Эн+ прикладывает максимальные усилия для развития территории, понимая острую необходимость появления новых социальных объектов в условия роста количества жителей.