Госдума приняла закон о цифровом рубле

Проект о формировании правовых основ для внедрения цифрового рубля прошел третье чтение в ГД. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правовой информации.

Цифровой рубль – это третья форма рубля. Сейчас у нас есть наличные и безналичные, а в дополнение к ним появится еще и третья форма – цифровая. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Кошельки, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе.

При этом доступ к цифровым кошелькам будет через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

В пояснительной записке сказано, что целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей, в том числе установление основ правового регулирования порядка осуществления перевода цифровых рублей.