Иркутский государственный университет вошел в список Nature index

Среди российских организаций ИГУ занял 61-ю строчку.

Иркутский государственный университет вошел в число наиболее влиятельных научных организаций мира, которые определяются одними из самых авторитетных научных рейтингов мира Nature index, сообщают в учебном заведении.

фото предоставлено управлением информационной политики ИГУ

По итогам 2022 года в Nature index вошли 144 российские организации. Лидер российского рейтинга — Российская академия наук, объединяющая все академические институты и учреждения РАН. На второй позиции находится МГУ имени М.В. Ломоносова.

Среди российских организаций Иркутский государственный университет занимает 61-ю строчку, опережая такие вузы как Санкт-Петербургский электротехнический университет (ЛЭТИ), Новосибирский государственный технический университет, Федеральный университет имени И. Канта и другие. Наибольший вклад в рейтинг ИГУ внесли ученые-археологи НИЦ «Байкальский регион» (статья в журнале Science Advances), сотрудники лаборатории квантовой химии (две публикации в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters) и исследователи НИИ прикладной физики (публикация в журнале Physical Review D).