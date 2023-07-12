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Летняя Сбербанкиада проходит в Казани

В этом году турнир проходит с 10 по 13 июля, пишет РИА Новости.

Первый день Игр был полон на события – за несколько часов до торжественной церемонии открытия Сбербанкиады был дан старт работы «Сбер Экспо», представляющей собой фан-зону на территории Деревни Универсиады, где под открытым небом расположились стенды регионов и округов – участников игр.

«Сбер сильнее стали», – именно так президент Сбербанка Герман Греф во время открытия летних игр охарактеризовал одного из крупных игроков банковского сектора России.

Церемония открытия завершилась зажжением символического огня Сбербанкиады. В рамках соревнований разыграют 49 комплектов наград в 10 видах спорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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