Первостроители посетили ИркАЗ

В преддверии Дня металлурга и Дня города для почетных гостей провели экскурсию на Иркутском алюминиевом заводе.

Первостроители посмотрели электролизное производство, готовую продукцию, узнали о работе и строительстве инновационных «сухих» газоочисток.

После экскурсии первостроителей пригласили на чаепитие, где они поделились впечатлениями и поблагодарили генерального директора ИркАЗа Артёма Фоминых и весь коллектив завода за отзывчивость и гостеприимство.

Мероприятие завершилось в ДК «Металлург» посещением музея Истории ИркАЗа и презентацией дополнительного тиража книги, которая посвящена первостроителям завода.

Артём Фоминых, генеральный директор ИркАЗа:

– Хочу от себя лично и от имени коллектива нашего завода поздравить вас с наступающими праздниками – Днем металлурга и Днем города. Мы не устанем благодарить всех, кто причастен к строительству ИркАЗа и города Шелехова.

Сегодня приятный повод собраться вместе – завод профинансировал дополнительный тираж книги «Фронт и тыл Петра Красильникова». Уверен, книге будут рады в библиотеках школ Шелеховского района, музеях и редакциях. Достойное место издание найдет и в ваших домашних библиотеках.

Первостроители выразили благодарность руководству завода и поздравили всех работников ИркАЗа с наступающим профессиональным праздником – Днем металлурга.