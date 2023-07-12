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Россияне в два раза чаще стали путешествовать в выходные

Наиболее популярными и дорогими городами остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщили «Известиям» опрошенные представители отрасли.

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Самые популярные города для самостоятельных путешествий на выходные – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград, свидетельствует исследование Tinkoff Data. В прошлом году стоимость поездки выходного дня больше всего выросла в Махачкале, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге по сравнению с 2021 годом.

«Столица Дагестана стала активно привлекать туристов в последние годы, а Нижний Новгород всегда был местом притяжения для гостей из соседних городов, особенно после преображения к 800-летию города», – пояснили авторы исследования.

Примерно те же направления назвали в Anex Tour и «Слетать.ру». Часть туристов, по данным операторов, отправится также в Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области и в путешествие по городам Золотого кольца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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