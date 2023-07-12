Ритейлеры повысят цены на гаджеты из-за ослабевшего рубля

Техника Apple и других брендов подорожает, в среднем, на 10%, рассказали «Известиям» участники рынка.

До конца лета компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10%. Причина – рост курса американской валюты. К началу этой недели курс ЦБ составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем тремя месяцами ранее. В июне технику закупали по 75-80 рублей за доллар.

Если его этот показатель удержится на уровне 90-100 рублей, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10%, считает сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь вырастут розничные цены на смартфоны: компьютеры продаются в меньшем количестве, да и меняют их реже, отметил источник.

– Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5-10%, – рассказал «Известиям» директор сети re:Store Расим Лемберанский. – По каждой категории товара и по разным брендам конкретный момент повышения зависит от наличия товара на складе.