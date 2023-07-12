Интернет и работа — самые популярные места для знакомств

Уход Tinder из России не повлиял на представления россиян о лучших местах для знакомств с противоположным полом. В том, что знакомиться следует в соцсетях и приложениях, сегодня убеждены 15%, на работе — каждый одиннадцатый. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Несмотря на уход Tinder из России, интернет остается местом для знакомств номер один: по мнению 15% россиян, налаживать контакт с противоположным полом сейчас лучше всего в соцсети или приложении для знакомств. На второй строчке рейтинга — работа (за нее проголосовало 9%). Знакомиться можно «да где угодно», ответили 8%. Знакомства на улице поддержали 7% опрошенных, на отдыхе — 5%, в компании друзей — 3%. По 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 1% — в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 14% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры и проч.

Общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины. По сравнению с 2021 годом, популярность соцсетей и приложений как места для знакомств снизилась незначительно (на 2 п.п.). О том, что лучше всего знакомиться на отдыхе, россияне стали говорить чаще (на 4 п.п.).

По результатам недавнего исследования SuperJob, состоящие в браке или отношениях россияне чаще всего знакомились на работе.