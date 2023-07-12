Всероссийский форум содействия предпринимательству в сфере АПК прошел в Иркутске

Его посетила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Развитие сельских территорий и предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Приангарья обсудили на пленарном заседании под руководством первого заместителя Министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Форум организован по предложению губернатора Игоря Кобзева. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Мы благодарны Министерству сельского хозяйства России за выбор нашего региона для проведения столь важного мероприятия. Мы все понимаем, какое значение в текущих реалиях имеет развитие агропромышленного комплекса и укрепление продовольственной безопасности страны. Насколько сейчас важно выстроить конструктивный диалог между властью и предпринимательским сообществом, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Губернатор сказал, что для Иркутской области агропромышленный комплекс является одним из социально значимых секторов экономики. В сфере АПК трудится свыше 38 тысяч человек, ведут деятельность 154 сельхозорганизации, 114 потребительских кооперативов, более двух тысяч фермерских хозяйств.

– В 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства в Иркутской области составил 103,5 %, а фермерские хозяйства показали рост в 104,3 %. Сохранился высокий объём производства зерна – максимальный для нашего региона за последние 25 лет. Сельхозорганизации и фермеры региона увеличили производство овощей и картофеля, молока и мяса. Огромную роль в этом сыграли федеральные «стимулирующие» и «компенсирующие» субсидии, – продолжил Игорь Кобзев.

В диалоге с представителями фермерских хозяйства и кооперативов на форуме подробно обсудили вопросы, связанные с поддержкой фермеров, развития агротуризма и комплексным развитием сельских территорий. Решение этих задач – одно из приоритетных направлений на уровне федерального Минсельхоза.

– Сегодня в рамках нашей поездки по региону мы посетим очень много объектов, связанных с комплексным развитием сельских территорий: а Заларинском и Нукутском районах. Это лидеры в Приангарье. На их примере мы видим, как активное участие территорий в федеральной программе дает возможность строительства объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни людей, – говорит Оксана Лут.