ИНК установила рекорд месячной проходки в эксплуатационном бурении

ИНК обновила рекорд месячной проходки в эксплуатационном бурении по итогам июня 2023 г. Показатель впервые достиг 83 666 метров.

Из них 76 274 м обеспечил «ИНК-Сервис», дочернее буровое предприятие ИНК. Это значение также достигнуто впервые. Предыдущий рекорд был поставлен в апреле текущего года и составлял 70 648 м.

Для повышения эффективности производства специалисты ИНК внедряют инновационные подходы к организации процесса бурения и современные технологические решения. В их числе методы бурения в несовместимых геологических условиях и подбор оптимальной технологии бурения.

Функции подготовки, планирования и оперативного управления бурением на всех месторождениях в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) в ИНК консолидирует собственный Центр управления бурением.

— Центр позволяет нам в режиме реального времени из иркутского офиса отслеживать все параметры бурения, видеть, что происходит на буровых, вносить оперативные корректировки в технологические режимы, помогая таким образом буровым бригадам повышать эффективность работ и снижать потери времени, — отметил директор по бурению ИНК Константин Петрухин.