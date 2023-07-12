Новости

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в китайских юанях с начислением процентов на минимальный остаток денежных средств в месяц на счете. Процентные ставки в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг составляют 0,01 – 0,9% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. 

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес