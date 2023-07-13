Почти 40 участков остаются подтопленными из-за паводка в Иркутской области

Последствия паводка, который охватил Иркутскую область на прошлой неделе, устраняют до сих пор – подтопленными остаются 36 участков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пострадавшие территории расположены в селе Урик Иркутского района, а также в садоводствах «Строитель», «Юбилейное», «Расцвет», «Виктория» Ангарского городского округа.

В настоявшее время спасатели выполняют работы по откачке воды с помощью пожарно-насосных станций, помогают очищать подворья от нанесенного песка и разбирать завалы строительных конструкций, образовавшихся после прохождения потоков воды реки Китой.

Всего за период паводка в 20 населенных пунктах и 18 садоводствах были подтоплены 11 жилых домов, 763 приусадебных и садовых участка. Сейчас комиссиями муниципальных образований Усольского, Слюдянского и Черемховского районов проводит работу по определению ущерба, причиненного в результате прохождения паводка.