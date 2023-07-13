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Весь общественный транспорт Иркутска оборудуют тревожными кнопками

Транспорт города Иркутска оборудуют специальными устройствами – тревожными кнопками: вести мониторинг сигналов будут круглосуточно, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Охранными системами Росгвардии уже оборудованы кареты скорой медицинской помощи, троллейбусы, некоторые фирмы такси. В дальнейшем планируется подключить весь общественный транспорт в городе и области», – пояснили власти.

Они также добавили, что для города запланировано приобретение 80 новых автобусов, которые тоже подключат к системам вневедомственной охраны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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