Весь общественный транспорт Иркутска оборудуют тревожными кнопками

Транспорт города Иркутска оборудуют специальными устройствами – тревожными кнопками: вести мониторинг сигналов будут круглосуточно, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Охранными системами Росгвардии уже оборудованы кареты скорой медицинской помощи, троллейбусы, некоторые фирмы такси. В дальнейшем планируется подключить весь общественный транспорт в городе и области», – пояснили власти.

Они также добавили, что для города запланировано приобретение 80 новых автобусов, которые тоже подключат к системам вневедомственной охраны.