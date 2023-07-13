Реки Уда и Лена могут подняться на четверть метра из-за непогоды

Непогода снова вернулась в Иркутскую область, ввиду чего сегодня и завтра в Приангарье прогнозируется изменение гидрологической обстановки, сообщили в региональном УГМС.

В частности, 13-14 июля повышение уровня воды на 5 – 25 см может случиться в нижнем течении рек Уды, Лены на участке Усть-Кут – Киренск – Змеиново. А вот на реке Ие будет продолжаться понижение уровня на 30-60 см. На остальных реках области ждут сокращение на 10-40 см.

Стоит отметить, что в южном Прибайкалье сохраняются условия для схода селей, ввиду чего туристам по-прежнему рекомендуется отложить походы по этим территориям.