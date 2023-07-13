Введение НДС на трансграничную торговлю обсуждают в Евразийской экономической комиссии

Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая. Проект поправок уже готов, заявили «Известиям» в Минпромторге.

В Евразийской экономической комиссии рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан – с 2022 года эти страны установили такой сбор на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Об этом «Известиям» рассказала одна из онлайн-компаний на отечественном рынке.

В Минпромторге уточнили, что проект поправок с такими изменениями уже готов. «Известия» направили запрос в ЕЭК.

Например, норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что «эта инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами».