«Фармасинтез» запустил целевую программу по направлению «Химия» в ИГУ

Студенты получать отдельную стипендию, компенсацию затрат на обучение и на дополнительное образование, а главное – гарантию трудоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

АО «Фармасинтез» объявило конкурсный отбор на целевое обучение в ИГУ по направлению «Химия». Его участниками могут стать выпускники школ, колледжей, техникумов и даже действующие студенты 1-4-го курсов, обучающиеся на бюджетной основе.

Для абитуриентов главное – иметь результаты ЕГЭ по химии, русскому языку, математике профильного уровня и биологии.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных, а также направить сканы аттестата, результата ЕГЭ, сертификатов и документа, удостоверяющего личность на электронную почту g.obikhod@pharmasyntez.com. Прием заявок продлится до 19 июля 2023 года.