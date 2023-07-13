«В профессию с головой». Компания Эн+ продолжает проект «Моя карьера»

Он помогает молодым работникам компании продвигаться по карьерной лестнице. Соискатели считают проект одним из главных преимуществ холдинга, как работодателя.

Очная сессия «Моей карьеры 2023» прошла в Иркутске 10-11 июля. Перед собравшимися выступили топ-менеджеры холдинга, которые рассказали о будущем отрасли, развитии энергосистемы Иркутска и задачах, которые будут стоять перед участниками проекта на новых должностях.

На протяжении всей программы участники получают как индивидуальные развивающие сессии по карьерным трекам от Корпоративного университета Эн+, так и навыки командной работы. Будущие руководители проходят дополнительное обучение по таким темам, как «Экономика и финансы», «Навыки публичных выступлений», «Управление проектами», «Командообразование» и другие. То есть развивают именно те компетенции и навыки, которые необходимы современным руководителям.

По итогам программы, которые будут подведены в декабре, 30 финалистов будут зачислены в кадровый резерв компании и получат возможность пройти стажировку на новых позициях.

«Талантливая молодежь – это будущее энергетики, и для руководства очень важно их замечать и поддерживать, давать возможность проявить свои способности. Совсем скоро они будут решать масштабные задачи и развивать отрасль, где Сибирь и Иркутская область –основные точки роста. Именно здесь будет создаваться энергетика будущего», – говорит руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Содействие профессиональному развитию специалистов является одним из фундаментов корпоративной кадровой политики, сформированной основателем Эн+ Олегом Дерипаской. Молодые специалисты холдинга с первых месяцев работы получают достойную заработную плату, социальный пакет, возможность участвовать в корпоративной жилищной программе, волонтерских и социальных акциях компании.

Проект «Моя карьера» стартовал в 2020 году и проводится для пополнения кадрового резерва Эн+ и ускоренного карьерного роста молодых сотрудников. За время существования программы заявки на участие в ней подали более 1200 человек, а финалистами стали 55 сотрудников, большинство из которых уже поменяли должность.