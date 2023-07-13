Участники заплыва под девизом «Байкал без пластика» провели первую тренировку

11 июля 25 участников заплывов под девизом «Байкал без пластика» прибыли к мысу Уюга, где расположился эко-лагерь. Мероприятие организует международное движение X-WATERS в партнерстве с компанией Эн+.

В районе мыса Уюга на Байкале участники уже опробовали байкальскую воду и преодолели около двух километров. По словам организаторов, температура воды составляет около 19 градусов, и некоторые пловцы даже отказались от гидрокостюмов, однако погода еще может преподнести сюрпризы. Лагерь будет работать вплоть до 16 июля, когда состоятся зачетные заплывы на одну морскую мили и шесть километров, накануне ожидается прибытие еще 40 человек.

«Впечатления от первого заплыва отличные! Это заряд бодрости, энергии, здоровья. Сбылась моя мечта, спасибо Эн+ за возможность участия в таком заплыве. Нам предстоит еще несколько тренировочный дней, поэтому в день соревнований надеюсь ускориться и улучшить собственные результаты», – говорит участница заплыва Наталья Шабалина.

Помимо спортивной составляющей, важная задача заплыва в этом году – привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала микропластиком, поэтому в эко-лагере отказались от использования одноразовой пластиковой посуды. Эн+ подготовила многоразовые наборы, которые можно использовать и в дальнейшем. Кроме того, в дни работы лагеря проходят лекции по экологичному пребыванию на Байкале, экоквиз и викторины, также организован раздельный сбор мусора и запланирована уборка акватории. В работе мероприятия принимают участие корпоративные волонтеры Эн+, которые помогают в организации работы лагеря и заплывов.

«Принять участие в таком уникальном событии – это очень круто и своего рода ностальгия. У меня за спиной шесть сплавов по Иркуту, опыт хождения на байдарке по Байкалу и организация походов. Впереди большая часть проекта и все самое интересное. Очень здорово, что здесь на Байкале наша компания продолжает продвигать экологическую повестку – это правильно и важно, а я обязательно помогу участникам и гостям в вопросах сортировки мусора», – сказал корпоративный волонтер Эн+ Василий Одинцов.

16 июля состоятся заплывы в открытом Байкале, участие в них примут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Иркутска и других городов России. Состязания проведут на двух дистанциях: одна морская миля в районе мыса Уюга и 6 километров от острова Ольхон до материка, начало в 09:00.

Эн+ уже многие года работает над сохранением уникальной экосистемы Байкала, в компании комплексная программа «Мир со знаком плюс» по защите заповедных территорий от вредных воздействий. В прошлом году по инициативе Эн+ создана ассоциация «Байкал без пластика», которая объединила представителей крупного бизнеса, общественников, государственные и образовательные организации. Организация выступает за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции на Байкале и обеспечение инфраструктурой раздельного сбора отходов. О важности отказа от пластика неоднократно заявлял основатель энергохолдинга и общественный деятель Олег Дерипаска. По его словам, в этом вопросе нужно идти на жесткие меры.