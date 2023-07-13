Иркутский трафик в Telegram вырос на 73%

В 2023 году иркутяне более активно используют мессенджеры для переписки, видеозвонков и отправки тяжелых файлов. За полгода трафик в сервисах для обмена сообщениями вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основе обезличенных данных по мобильной активности пользователей специалисты МегаФона составили рейтинг популярных мессенджеров.

Места в рейтинге распределились, как и год назад, но объем трафика изменился. Больше всего информации пользователи передают и получают через Telegram – относительно прошлого года количество данных здесь выросло на 73%. Почти две трети абонентских сообщений в Иркутской области проходит через этот сервис. Учитывая такие тенденции в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность мессенджера на 40% до 1400 Гбит/с.

Следующий в рейтинге – WhatsApp, объем передачи данных в нем вырос на 23%. В этом приложении жители области стали больше звонить по видеосвязи. Отрицательную динамику в Иркутской области показал Viber – трафик в мессенджере упал почти на 80%.

За первое полугодие 2023 года абоненты МегаФона прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений больше 3,7 миллиона гигабайт фото, видео и звуковых сообщений.

«Мессенджеры сегодня стали часть повседневной жизни – люди отправляют видео, фото, общаются голосовыми сообщениями и с помощью видеозвонков. При этом объем передаваемых данных постоянно растет. Учитывая пользовательские тренды, мы модернизируем в регионе телеком-инфраструктуру и увеличиваем площадь покрытия и качество высокоскоростного интернета стандарта 4G. Развитие сети идет с учетом прогнозной нагрузки на сеть», – рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.