Иркутск вошел в топ-10 популярных направлений для приключенческого туризма в России

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии на основе Big Data изучили популярность приключенческого туризма в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям. Иркутская область вошла в топ-10 направлений, куда едут за впечатлениями и активным отдыхом такие путешественники со всей страны.

Байкал – основное место притяжения в Иркутской области, разгар туристического сезона здесь приходится на лето и зиму. Однако данные аналитики указывают, что и в весенний период с марта по июнь регион пользуется большой популярностью у туристов

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. Почти столько же поездок (24% от общего проанализированного турпотока) было в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли ещё три республики: Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью.

Самой популярной природной достопримечательностью весной — в начале лета у россиян стал Сулакский каньон, расположенный в Дагестане. На втором месте по турпотоку находится дагестанское Чиркейское водохранилище. Село Чемал в Республике Алтай замыкает тройку популярных туристических магнитов. Здесь много достопримечательностей, связанных с нижним течением реки Катунь. Самые известные – остров Патмос и ГЭС, но также Чемальский район – точка старта и финиша многих туров вглубь Горного Алтая.

В то время как Северный Кавказ и Алтай уже стали настоящими брендами в сфере приключенческого туризма, другие регионы активно набирают популярность у туристов. Так, село Териберка в Мурманской области с марта по июнь этого года посетило в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Тенденция в том числе обусловлена активностью китов в этом сезоне. Расположенное там же на Кольском полуострове Сейдозеро встретило на 26% больше туристов, чем в марте-июне 2022 года.

На треть популярнее по сравнению с прошлым годом стали путешествия к стойбищам оленеводов в Ямало-Ненецком автономном округе, куда едут, чтобы посмотреть на быт коренных народов Севера и побывать в тундре.

Больше всего приключенческим туризмом и природными достопримечательностями интересуются жители столицы – путешественники из Москвы и Московской области совершили более 20% проанализированных поездок. Следом идут жители Новосибирской области (10% туристов) и Алтайского края (7%), которые в большинстве случаев путешествуют в соседнюю Республику Алтай. Почти треть (31%) туристов – обеспеченные люди с доходом от 75 до 150 тысяч рублей.

Среди россиян, увлекающихся приключенческим туризмом, почти в равной доле присутствуют мужчины (49%) и женщины (51%). Ядро аудитории (27%) путешествующих – люди в возрасте от 35 до 44 лет.