Причина – ремонт дороги.
«На улице Киевской закроют движение транспорта 13 июля до 23:00 закрыто движение транспорта по улице Киевской. Это связано с проведением дорожных работ», – говорится в сообщении мэрии.
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Новости
Движение ограничили по улице Киевской в Иркутске
Причина – ремонт дороги.
«На улице Киевской закроют движение транспорта 13 июля до 23:00 закрыто движение транспорта по улице Киевской. Это связано с проведением дорожных работ», – говорится в сообщении мэрии.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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